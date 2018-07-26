Україна піднялася на 12-те місце в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виробила понад 1,7 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в червні 2018 року порівняно з червнем минулого року збільшили виробництво сталі на 7,5% - до 1,711 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-червня поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1,5% - до 10,391 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 13-го на 12-те місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у червні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 80,196 мільйона тонн (зростання на 7,5% до червня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Японія (8,76 мільйона тонн, +4,2%), Індія (8,739 мільйона тонн, +7,4%), США (6,847 мільйона тонн, +0,8%), Південна Корея (6,122 мільйона тонн, +3,2%), Росія (6,12 мільйона тонн, +8,9%), Німеччина (3,77 мільйона тонн, +4,6%), Туреччина (3,043 мільйона тонн, +0,7%), Бразилія (2,59 мільйона тонн, -2,2%) та Італія (2,135 мільйона тонн, +1,5%).

Загалом в червні 2018 року порівняно з червнем минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 5,8% - до 151,379 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-червень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 451,157 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6%).

Далі слідують: Японія (52,98 мільйона тонн, +1,3%), Індія (52,831 мільйона тонн, +5,1%), США (41,849 мільйона тонн, +2,9%), 5 і 6 позицію розділили Росія (+2,8%) і Південна Корея (+3,7%) з однаковим обсягом виробництва - 36,066 мільйона тонн. Далі йдуть Німеччина (22,455 мільйона тонн, +1,1%), Туреччина (18,893 мільйона тонн, +3,7%), Бразилія (16,862 мільйона тонн, +1,4%)і Італія (12,806 мільйона тонн, +3,5%).

За 6 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі загалом на 4,6% - до 881,455 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-те місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого став найпомітнішим в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-те місце в рейтингу.