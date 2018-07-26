В Україні успішно випробували протитанкові керовані ракети (фото, відео)

Найближчим часом ці ракети посилять підрозділи української армії.

Держпідприємство "Державне київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, які були виготовлені на замовлення Збройних сил України.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці бюро в соцмережі Facebook.

"Українські військові відібрали кілька ракет із партії, яка вже готова до передачі в Збройні сили, і провели реальні пуски в умовах, наближених до бойових", - сказано в повідомленні.

Як додали в бюро, розрахунки комплексів "Корсар" і "Стугна-П" успішно виконали поставлені перед ними завдання і підтвердили високу надійність і надзвичайні тактико-технічні характеристики нових протитанкових керованих ракет, які найближчим часом посилять підрозділи ЗСУ.

Довідка УНІАН. Державне конструкторське бюро "Луч" спеціалізується на виробництві високоточної зброї та боєприпасів, зокрема, підприємство виробляє протитанкові комплекси "Стугна", "Корсар, а також протитанкові керовані ракети Falarick та "Комбат".