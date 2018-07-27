Гройсман доручив до серпня розробити план виведення вуглевидобувної галузі з кризи

На думку прем'єр-міністра, на державних шахтах потрібно чути шум виробництва, а не стукіт шахтарських касок людей, які вимагають зарплату.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості розробити до початку серпня комплексний план заходів щодо виведення державної вуглевидобувної галузі з кризи.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

«У межах міністерства (Міненерговугілля) потрібно приймати чіткі, конкретні рішення, які дозволять вивести галузь із кризи. Я проаналізував ситуацію і можу сказати, що це можливо. Нам потрібно забути про стукіт шахтарських касок, коли люди говорять про свою заробітну плату. Маємо чути на видобувних підприємствах шум виробництва», - заявив Гройсман під час урядової наради, присвяченій ситуації у вугільній галузі.

Під час наради глава уряду поставив відповідні завдання міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, який, на думку Гройсмана, несе персональну відповідальність за розвиток галузі.

«Я готовий допомогти, більш того, дав чіткі, конкретні завдання, які потрібно вирішити, щоб ситуація стала контрольованою. Нам потрібно збільшити власний видобуток вугілля і зменшити імпорт. Там немає питань, які неможливо вирішити - в межах міністерства та за допомогою уряду і прем'єр-міністра», - додав Гройсман.

Він також уточнив, що на початку серпня Кабмін очікує комплексний план заходів, де були б відображені інвестиційні пропозиції, оцінка ефективності використання наявних ресурсів, плани щодо аудиту.

Також у повідомленні зазначено, що з 33 діючих шахт (без врахування шахт на території проведення операції Об'єднаних сил) прибутковими є лише 4.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на засіданні уряду Гройсман доручив Міненерговугілля зробити з держшахт прибуткові підприємства.

13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з якими на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 млрд грн із метою підтримки вугільної галузі країни до моменту завершення процесу її реформування.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 млрд грн на виплату зарплати шахтарям державних вуглевидобувних підприємств. У середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

В останні місяці шахтарі неодноразово пікетували Верховну Раду з вимогою погасити борги із зарплати.

Багато державних шахт в Україні перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля для багатьох із них перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не в повній мірі фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.