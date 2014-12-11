Перевірка виявила порушення в діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Марченка

Виявлені порушення мають серйозний характер і є підставою для внесення держорганом з питань банкрутства подання в Дисциплінарну комісію щодо залучення Р. Марченка до дисциплінарної відповідальності.

В даний час існують два види дисциплінарної відповідальності: догана та позбавлення права займатися діяльністю арбітражного керуючого. Головним управлінням юстиції в м. Києві направлено до Міністерства юстиції України подання на притягнення розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Р. Марченка до дисциплінарної відповідальності.

З урахуванням встановлених органами прокуратури фактів продажу продукції «Сумихімпром» за цінами нижче собівартості, беручи до уваги те, що збиток, нанесений підприємству подібними угодами, становить 135 млн. грн, а також той факт, що зазначені протиправні угоди не могли здійснюватися без відома розпорядника майна «Сумихімпром», єдино вірним видом дисциплінарного стягнення повинно стати позбавлення Р. Марченка права займатися діяльністю арбітражного керуючого. Інший вид дисциплінарного стягнення засвідчить небажання Мін'юсту захищати інтереси держави та спробу цього органу виконавчої влади покривати протиправні оборудки, здійснені в інтересах бізнесмена Д.Фірташа.

Нагадаємо, раніше члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі звертали увагу на протиправний характер діяльності розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Р. Марченка.

«Підставою для перевірки діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Романа Марченка є численні факти, що свідчать про приховування Р.Марченком ознак штучного банкрутства «Сумихімпром». А також факти, що вказують на сприяння Р. Марченком затягування підготовки плану санації підприємства, відсутність якого станом на даний момент є юридичною підставою для ліквідації унікального титаново-хімічного виробництва», - заявляв нещодавно член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі Олександр Щербань.

Члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі неодноразово звертали увагу й на відсутність належної реакції органів Міністерства юстиції України на факти, що свідчать про доведення до банкрутства найбільшого виробника хімічної продукції України - ПАТ «Сумихімпром».

Зокрема головне управління юстиції у Сумській області не виявило ознак доведення «Сумихімпром» до банкрутства в результаті перевірки, проведеної на вимогу Фонду державного майна України, незважаючи на те, що понад половину боргів підприємства сформовані штучно, зосереджені структурами Д.Фірташа, які до того ж зайняли всі місця в комітеті кредиторів підприємства.