"Мотор Січ" з початку року скоротила прибуток в 2,5 рази

За звітний період підприємство скоротило дохід від реалізації продукції на 14,8% - до 5,8 мільярда гривень.

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в січні-червні 2018 року скоротило чистий прибуток в 2,54 рази порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 902,2 мільйона гривень.

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Про це йдеться в квартальному звіті підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період "Мотор Січ" скоротила дохід від реалізації продукції на 14,8% - до 5,81 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшило чистий прибуток на 51,6% - до 3,1 мільярда гривень з 2,044 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.