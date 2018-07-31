Tesla веде переговори про будівництво великого заводу в Європі - ЗМІ

У Tesla вже є завод у Нідерландах, де вироблені в Каліфорнії електромобілі адаптують для європейського ринку.

Виробник електромобілів Tesla веде попередні переговори з владою Німеччини і Нідерландів про будівництво великого заводу в Європі, де будуть проводитися одночасно батареї і збиратися машини, повідомляє The Wall Street Journal.

Як передає РБК, повідомлення про те, що керівництво американської компанії обговорює будівництво підприємства з владою федеральних земель Саар і Рейнланд-Пфальц в Німеччині та урядом Нідерландів, з'явилося на тлі повідомлення про плани Tesla спорудити завод в Китаї. Як відзначає WSJ, переговори знаходяться на ранній стадії.

У Tesla вже є завод в Нідерландах, де вироблені в Каліфорнії електромобілі адаптують для європейського ринку. Поки немає даних про те, чи йдеться про модернізацію цього підприємства.

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Представник уряду землі Рейнланд-Пфальц Ральф Шлеймер повідомив, що місцевий уряд пропонував Tesla умови для будівництва підприємства, але детальні переговори так і не почалися. Міністр економіки землі Саар Анке Релингер повідомила, що у влади є домовленість про контакти з представниками Tesla.

Раніше глава Tesla Ілон Маск заявляв про те, що у Tesla до кінця 2018 року є плани побудувати завод на франко-німецькому кордоні, десь недалеко від Бельгії і Люксембургу. Таким чином, компанія розраховує поліпшити свої позиції на ринку ЄС.

Основне підприємство Tesla знаходиться у Каліфорнії, тоді як двигуни для електромобілів в основному збираються в Неваді. Раніше Tesla вказувала про намір створити завод у Китаї, який буде випускати близько 500 тисяч машин в рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян висловив бажання переконати Tesla створити свій завод з виробництва электробатарей в Україні.