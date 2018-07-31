Директора «Миколаївського бронетанкового заводу» звільнили через затримку зарплат

Завод накопичив борг з виплати заробітної плати за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з Міністерством оборони.

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив Миколу Кістріна з посади директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» через затримку з виплатою заробітної плати працівникам.

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Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому»

Згідно з повідомленням, завод накопичив борг з виплати заробітної плати за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з Міністерством оборони України, а це призвело до того, що Державна казначейська служба не погоджує платежі за поточними договорами з Міноборони.

«Неналежне виконання Державного оборонного замовлення в умовах, коли в країні йде війна - неприпустимо. Це завдає прямої шкоди не лише обороноздатності України, а й самому підприємству, яке залишається без цінних фахівців через затримку заробітної плати», - цитує гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна прес-служба концерну.

За його словами, рішення звільнити Кістріна викликано також тим, щоб таке керівництво підприємством не привело до ще більших проблем.

Довідка УНІАН. «Миколаївський бронетанковий завод» на постійній основі проводить планові ремонти і модернізацію БРДМ-2, БТР-70 з оснащенням дизельними двигунами і БТР-80. Крім того, підприємство розробило низку модифікацій бронемашин, наприклад, командно-штабної машини БТР-70Ді-02 «Світязь», яка була створена в рамках створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України і перебуває на озброєнні української армії. Також, завод веде власну розробку нової броньованої розвідувально-дозорної машини.