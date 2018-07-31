Виробництво автомобілів скоротилося: в Україні залишився один виробник легковиків

Виробництво автотранспорту в січні-червні знизилося на 6,4%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 6,4% - до 3853 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Читайте також"Євробляхи" в Україні: найбільше авто завозять з Польщі (інфографіка)

Згідно з даними асоціації, статистику легкового сегмента вітчизняного автопрому сформував тільки завод «Єврокар», який випустив у першому півріччі 2018 року всі легкові авто. Порівняно з першим півріччям 2017 року обсяг виробництва легкових авто зріс на 20,3% - до 3349 авто.

Таким чином, завод «Єврокар» залишився єдиним виробником легкових авто. При цьому, у першому півріччі 2017 року виробництвом легкових авто займався завод «ЗАЗ», випустивши 293 авто.

Виробництво автобусів за січень-червень зросло на 17,3% і становило 395 од. Завод «ЗАЗ» виробив 22 автобуси, корпорація «Богдан» - 4 автобуси, Чернігівський автозавод корпорації «Еталон» - 74 автобуси, завод «Часовоярські автобуси» виготовив 85 автобусів і «Черкаський автобус» - 210 од.

Комерційних автомобілів у січні-червні було вироблено 109 шт. – 85 одиниць на ЗАЗі та 24 на заводі «Черкаський автобус».

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).