Компанія «Богдан Моторс» змінила збитки на прибуток

Компанія в січні-червні отримала прибуток у розмірі 191,2 млн грн.

Українська автомобільна компанія «Богдан Моторс», що входить до складу одного з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні – корпорації «Богдан», у першому півріччі 2018 року отримала чистий прибуток у розмірі 191,2 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року чистий збиток становив 1,7 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції на 22,4% - до 204,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Богдан Моторс» входить в корпорацію «Богдан», яка є одним із найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, що входять до її складу, дозволяють щорічно виробляти до 9 тисяч автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.