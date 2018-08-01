Асоціації виробників вимагають від Мінюсту вирішити ситуацію навколо рейдерства "Еконії"

У зв’язку із спробою рейдерського захоплення ТОВ ПІІ «Еконія» провідні бізнесові Асоціації - Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції, Асоціація виробників мінеральних та питних вод України, Європейська бізнес асоціація – звернулися до Мінюсту з проханням сприяти швидкому вирішенню конфлікту навколо одного з членів їхньої організації.

У відкритих листах керівники Асоціацій наголошували, що враховуючи публічний розголос та давню позитивну репутацію «Еконії» на всеукраїнському та міжнародному рівні, важливо забезпечити всебічний і неупереджений розгляд скарги від «Еконії» вповноваженою комісією Мін'юсту.

Рішення цієї Комісії з розгляду скарг має поставити крапку у зазіханні рейдерів власності на майно «Еконії». Для цього Комісія повинна відмінити протиправні реєстраційні дії, що були здійснені по черзі реєстраторами Каленчуком М.А., КП «Реєстрація нерухомості» (реєструє право власності на об'єкт нерухомості на підставі на той час вже скасованої ухвали суду від 12.01.2007р. за Анатолієм Тітовим), Реєстратором Черкаської філії ДП «Сетам» (реєструє об'єкт нерухомості за ТОВ «Кепітал Інвест Девелопмент» на основі акту прийому-передачі майна від Тітова), та приватним нотаріусом Бровченко М.О. ( що реєструє договір передачі об'єкту нерухомості від ТОВ «Кепітал Інвест Девелопмент» в іпотеку його ж засновнику, приватній особі Михайлу Постоловському), на основі якого останній і захоплює завод.

Директор Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції, Нагайцева Тамара:

«Еконія» вже понад 8 років є постійним членом нашої Асоціації. За цей час компанія разом зі спеціалістами Національної асоціації «Укрконсервмолоко» долучалась до роботи по вдосконаленню законодавства в сфері розвитку виробництва дитячого харчування (це і Закон України «Про дитяче харчування», і зміни до Податкового кодексу, і постанови Кабінету Міністрів). Тому спроба рейдерського захоплення цього підприємства особливо викликає занепокоєння. Сподіваємось, що антирейдерна комісія при Мін’юсті досить оперативно в позасудовому порядку відмінить незаконні дії «чорних» реєстраторів, а Еконія повернеться до нормальної роботи та стане прикладом того, що держава стоїть на боці закону та справедливості».

Представники Європейської Бізнес Асоціації упевнені, що спроби рейдерського захоплення не додають балів інвестиційній привабливості нашої країни. На їх думку, зараз надзвичайно важливо розібратись у ситуації, забезпечити повагу до бізнесу і законний захист права власності. У цьому плані ЄБА розраховує на оперативне та професійне втручання Міністерства юстиції України, якісну комунікацію та оперативне вирішення ситуації навколо заводу «Еконія».

Нагадаємо, 19 липня 2018 року на завод «Еконія» увірвалася група осіб та заявила свої права на майно підприємства. На вимогу поліції вони надали Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його обтяжень. Як стало відомо пізніше, з метою захоплення підприємства рейдерами за допомогою реєстратора були вчинені незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі Ухвали суду «Про затвердження мирової угоди» від 11.01.2007 р. (!). між Анатолієм Тітовим та колективним промисловим підприємством «Золотоніська меблева фабрика». Ця Ухвала насправді була скасована Ухвалою того ж суду 6.04.2007 року і провадження у справі було закрито.

Компанія «Еконія» придбала завод в 2008 році.

Через 11 років, особа - Анатолій Тітов незаконно реєструє права на нерухоме майно за вже скасованою ухвалою та передає його ТОВ «Кепітал Інвест Девелопмент» (засновники Анатолій Тітов, Михайло Постоловський, кінцевий бенефіціар Ян Аронов). Надалі відбуласяя спроба силового захоплення підприємства.

Наразі подано скаргу до Міністерства юстиції України щодо скасування реєстраційних дій всіх причетних суб’єктів реєстрації.