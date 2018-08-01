Кива заявив про створення незалежної профспілки працівників хімічної промисловості

Рішення було прийнято на всеукраїнській акції на захист підприємств хімічної промисловості, яку підтримала Соцпартія.

Міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнську незалежну профспілку працівників хімічної промисловості.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив глава Соціалістичної партії України і голова цієї профспілки Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті .

«Всеукраїнську незалежну профспілку працівників хімічної промисловості офіційно зареєстровано! Ми відроджуємо профспілковий рух в Україні. Ми йдемо на війну за права трудящих. Саме профспілки сьогодні повинні стати незалежними і реальними захисниками прав людей. Ми вже показали ефективну роботу на прикладі профспілки працівників МВС. Ми об'єднаємо країну міцними профспілковими нитками!», — написав він.

Рішення про створення профспілки було прийнято на всеукраїнській акції на захист підприємств хімічної промисловості, яку підтримала Соцпартія. В рамках цієї акції пройшли багатотисячні мітинги в Кам'янському, Дніпрі та Києві. Учасники акції домагаються встановлення справедливої та прозорої ціни на газ для підприємств хімпрому.