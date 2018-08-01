У Львові модернізували винищувачі МіГ-29 для військових (фото, відео)

Два модернізованих бойових літаки вже передано безпосередньо в одну з військових частин.

Держпідприємство «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» у тісній кооперації з іншими підприємствами держконцерну «Укроборонпром» завершило роботи з модернізації винищувачів МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1.

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Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», два модернізованих бойових літаки вже передано безпосередньо в одну з військових частин.

«Ці літаки пройшли капітальний ремонт з продовженням ресурсу, отримали потужнішу радіолокаційну станцію, яка дає змогу збільшити дальність виявлення повітряних цілей, а також інтегровану у бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Крім того, були значно розширені можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і ряду бортових систем», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Львівський державний авіаційно-ремонтний завод - підприємство військово-промислового комплексу України було створене в 1939 році на базі колишніх ангарів однієї з ремонтних баз військово-повітряних сил. У 1953 році авіабаза отримала статус авіаційно-ремонтного заводу і стала спеціалізуватися на ремонті літаків МіГ, а в 1992 році завод дістав нинішню назву і статус державного підприємства. У грудні 2010 року завод увійшов до складу державного концерну «Укроборонпром».

Літак МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2450 км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. До переліку озброєння винищувача, крім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу «повітря-повітря» для ведення повітряного бою на малих і середніх відстанях, а також бомби і блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Крім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів і літаків.