Ескалація торгової війни: Трамп погрожує вдвічі збільшити мита на товари з Китаю

Президент США запропонує 25-процентні мита на товари з Китаю на суму $200 млрд.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонує ввести мита у розмірі 25% замість раніше запланованих 10% на імпорт товарів з Китаю вартістю $200 мільярдів в спробі змусити Пекін піти на торговельні поступки.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Адміністрація Трампа повідомляла 10 липня, що має намір обкласти митом в розмірі 10% кілька тисяч найменувань китайських товарів.

У перелік увійшли продукти харчування, хімікати, сталь і алюміній, а також споживчі товари - від собачого корму, меблів і килимів до автомобільних шин, велосипедів, бейсбольних рукавичок і косметики.

Хоча мита не набудуть чинності до завершення періоду громадського обговорення, їхнє підвищення до 25% може загострити торговий спір між двома найбільшими світовими економіками.

За словами джерела, адміністрація Трампа може оголосити про нові мита вже в середу. Про те, що США планують збільшити розмір тарифів більш ніж удвічі, спочатку повідомило агентство Bloomberg.

Китай заявив у середу, що вживе заходів у відповідь, якщо США підуть на подальші кроки, які перешкоджають торгівлі. Офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан сказав на щоденному брифінгу, що Пекін завжди виступає за використання діалогу для врегулювання торговельних питань.

Інвестори побоюються, що ескалація торгової війни між Вашингтоном і Пекіном може вдарити по зростанню світової економіки, і впливові американські бізнесмени засуджують агресивну політику Трампа.

Фондові ринки по всьому світу зросли у вівторок на тлі повідомлення про те, що США і Китай намагаються відновити переговори, щоб запобігти повномасштабній торговельній війні.

Представники міністра фінансів США Стівена Мнучина і віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе проводять приватні бесіди в прагненні знайти способи перезапустити переговори, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

Прес-секретар Управління торгового представника США відмовилася коментувати пропоноване збільшення мит і не сказала, чи це вплине на терміни обговорення ініціативи.

Крайнім терміном для подання зауважень, який спочатку встановило Управління торгового представника США, є 30 серпня, публічні слухання призначені на 20-23 серпня.