Tesla знову відзвітувала про рекордний збиток

Втрати пов'язані з інвестиціями в нові моделі, включаючи електрокар Model 3. Зараз ця модель починає приносити прибуток, стверджується у звіті Tesla.

Компанія Ілона Маска Tesla повідомила про збитки в розмірі $717,5 млн за підсумками другого кварталу 2018 року проти $336,4 млн за аналогічний період роком раніше.

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За підсумками першого кварталу компанія також зазнала збитків — $709,5 млн, що стали на той момент рекордними, передає «Комерсант».

Втрати пов'язані з інвестиціями в нові моделі, включаючи електрокар Model 3. Зараз ця модель починає приносити прибуток, стверджується у звіті Tesla.

Менеджмент Tesla очікує, що в третьому кварталі року компанія виготовить 50-55 тис. автомобілів, а прибуток від Model 3 зросте приблизно до 15% у третьому і до 20% в четвертому кварталі. Досягти цього планується за рахунок скорочення витрат виробництва.

Раніше стало відомо про лист Ілона Маска до постачальників Tesla. У ньому бізнесмен просив їх повернути частину грошей, виплачених за контрактами. Прохання подавали як необхідний захід і інвестицію в майбутнє автомобільної компанії. За підсумками минулого року чистий збиток виробника електромобілів становив $1,4 млрд і у компанії залишалося всього $3,4 млрд готівкових коштів. При цьому витрати компанії в кожному кварталі становлять $1 млрд.