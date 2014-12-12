Фірташ і Льовочкін шантажують державу - експерт

Інформація про те, що 15 грудня господарський Суд Сумської області розгляне клопотання комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром» про продовження строку фінансового оздоровлення підприємства, що передбачає проведення санації протягом 17 років, свідчить про те, що бізнесмени Д.Фірташ і С.Льовочкін шантажують державу. Вони мають намір будь-яким шляхом зберегти контроль над найбільшим титановим підприємством, майже 100% акцій якого належить державі. Передумови для цього створені, зокрема, завдяки бездіяльності правоохоронних органів. Таку точку зору висловив юрист, заступник голови ГО «Контроль народного майна України» Олександр Щербань.

«Без сумніву, передбачений у затвердженому 4 грудня плані санації підприємства термін фінансового оздоровлення - 17 років - не влаштує Фонд держмайна. Але саме на це й розраховують підконтрольні Фірташу і Льовочкіну керуючий санацією «Сумихімпром» В.Лазакович та розпорядник майна «Сумихімпром» Р.Марченко, які готували план санації. Адже цілком обґрунтована незгода ФДМ з повторно розробленим планом санації - це прямий шлях до ліквідації «Сумихімпром». У виграші в будь-якому разі виявляться Фірташ і Льовочкін. Якщо ФДМ не погодиться з планом санації, підприємство буде ліквідоване як юридична особа, а цілісним майновим комплексом «Сумихімпром» заволодіють основні кредитори - компанії, підконтрольні Фірташу і Льовочкіну. Якщо ж план санації буде узгоджено, ці два бізнесмени отримають право протягом 17 років керувати «Сумихімпром». Немає сумнівів, що керувати вони будуть без урахування інтересів основного власника підприємства - держави. Так само, як це відбувається, починаючи з 2010 року, коли «Сумихімпром» очолив менеджмент, підконтрольний Фірташу і Льовочкіна», - вважає юрист, заступник голови ГО «Контроль народного майна України» Олександр Щербань.

Звертає на себе увагу і факт придбання підконтрольною Фірташа і Льовочкіна компанією «Сінтез Ресурс» в АКБ «Індустріалбанку» заборгованості «Сумихімпром» на суму 234,9 млн грн. Експерт нагадав, що органи прокуратури виявили факти продажу продукції «Сумихімпром» на користь ТОВ «Синтез Ресурс» за ціною нижче собівартості. Збиток, нанесений «Сумихімпром» в результаті таких злочинних оборудок з «Синтез Ресурс», оцінюється в 135 млн. грн. На думку юриста, у системно-правовому зв'язку двох вищеназваних операцій є підстави вбачати ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Логічно припустити, що саме протиправно отримана ТОВ «Синтез Ресурс» прибуток від купівлі продукції «Сумихімпром» за ціною нижче собівартості та її подальшого продажу за ринковими цінами стала джерелом коштів для придбання заборгованості сумського підприємства «Індустріалбанку». Вчергове змушений звернути увагу на небажання органів прокуратури, інших правоохоронних органів розслідувати відкрите ще в 2011 році кримінальну справу за фактом фіктивного доведення ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства. Ситуація, яка склалася зараз, коли Фірташ і Льовочкін шантажують державу з метою продовження в тій чи іншій формі контролю над «Сумихімпром», була б неможлива, якби правоохоронні органи проявили рішучість і професіоналізм при відстоюванні інтересів держави», - упевнений юрист, заступник голови ГО «Контроль народного майна України» Олександр Щербань.