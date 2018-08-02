В Україні протестували потужний ракетний комплекс (відео)

На відміну від "Джавелінів", вітчизняна "Стугна" має більший калібр.

Українська "Стугна" – ракетний комплекс з потужним зарядом, який може вражати ціль на відстані 5 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж "Джавелін".

1 серпня "Стугну" вкотре тестували українські військові, передають "Факти".

Як кажуть військові протитанкових підрозділів, за більшістю показників цей ракетний комплекс навіть перевершує іноземні аналоги.

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На відміну від "Джавелінів", вітчизняна "Стугна" має більший калібр, 130 мм, проти 127, долає вдвічі більшу відстань до ураження цілі – 5 кілометрів, але головне – вона в кілька разів дешевша від американської зброї.

Втім, як кажуть артилеристи, які використовували "Стугну" на змаганнях 1 серпня, у вітчизняного протитанкового комплексу недолік все ж є: ще не дуже часто його використовують на передовій.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Україні успішно провели приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, які були виготовлені на замовлення Збройних сил України.