В Україні з початку року видобули 12 мільярдів кубів газу

Видобуток газу за 7 місяців скоротився на 0,6%.

Видобуток природного газу в Україні за січень-липень 2018 року скоротився порівняно з січнем-липнем 2017 року на 0,6% - до 11,972 млрд кубометрів, повідомляє оператор газотранспортної системи України - держкомпанія «Укртрансгаз».

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Зокрема, видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією «Укргазвидобування» за 7 місяців 2018 року збільшився на 0,73% і становив 8,84 млрд куб. м. Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-липні 2018 року видобула 610,3 млн куб. м газу, інші компанії - 2,52 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укртрансгазу», українські державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За цей же період наша країна скоротила споживання «блакитного» палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Згідно з урядовою програмою щодо нарощування видобутку та скорочення споживання, до 2020 року планується, що показник видобутку держкомпанії «Укргазвидобування» зрівняється з показником споживання секторів населення і теплокомуненерго (буде становити 20 млрд куб. м газу).