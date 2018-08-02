В Україні збільшилося виробництво сталі

Виробництво металопрокату зросло на 4%, чавуну - на 7%.

Виробництво сталі в Україні за січень-липень цього року, за оперативними даними, збільшилося на 1% порівняно з січнем-липнем 2017 року - до 11,99 мільйона тонн.

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Про це повідомляється на сайті об'єднання металургійних заводів "Укрметалургпром".

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросла на 4% - до 10,64 мільйона тонн, виплавка чавуну збільшилася на 7% – до 11,75 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні виробництво сталі зменшилося на 12% - до 21,3 мільйона тонн. Виробництво загального металопрокату скоротилося на 14% - до 18,4 мільйона тонн, виплавка чавуну скоротилася на 15% – до 20 мільйонів тонн.