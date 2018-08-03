Sharp припиняє виробництво в Японії великої побутової техніки

Крім того, компанія оголосила, що закриє завод в префектурі Тотігі, де вироблялися рідкокристалічні панелі для телевізорів.

Японська компанія Sharp прийняла рішення до вересня наступного року припинити виробництво холодильників на своєму заводі в префектурі Осака.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву корпорації.

"Це останнє підприємство на території Японії, де Sharp випускає великогабаритну побутову техніку. Також компанія оголосила, що закриє ще один завод в префектурі Тотігі, де вироблялися рідкокристалічні панелі для телевізорів", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що при цьому Sharp збереже свій центр по розробці побутової техніки в Осаці. Крім того, керівництво пообіцяло не проводити скорочень співробітників, а перевести їх на роботу в інші місця.

Як зазначає газета Nikkei, побутова техніка під брендом Sharp тепер буде переважно випускатися на заводах в Китаї і країнах Південно-Східної Азії, зокрема у Таїланді.

У 2016 році тайванська корпорація Hon Hai Precision Industry майже 3,5 мільярда доларів придбала 66% акцій Sharp, яка переживала труднощі з веденням бізнесу і зіткнулася з численними збитками через серйозну конкуренцію з південнокорейськими виробниками телевізорів.