Мерія Маріуполя і кредитори виступає за банкрутство «Азовмашу» для погашення боргів по зарплаті працівникам підприємства

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник міського голови Маріуполя - директор департаменту економіки Андрій Каргін.

«Процедура банкрутства - це єдиний спосіб, як ми вважаємо, відшкодувати заборгованість по заробітній платі шляхом реалізації хоча б частини майна», - сказав Каргін, зазначивши, що виплата заборгованості дозволить також поповнити бюджет міста.

«Якщо робочі отримають зарплату, поповниться міський бюджет, який на сьогоднішній день досить дефіцитний», - уточнив чиновник.

За словами Каргина, накопичення такої суми заборгованості відбулося через відсутність замовлень, зокрема, з Росії, куди прямувала майже вся продукція «Азовмаша».

«Як пояснює керівництво підприємства, на сьогодні немає ніяких замовлень. Та й при такому фінансовому становищі навряд чи можуть бути замовники, тому що вони розуміють, що гроші в першу чергу підуть на погашення заборгованості по заробітній платі, а не на виконання замовлень», - підкреслив він.

Заступник мера Маріуполя також повідомив, що на підприємстві було звільнено понад 1 800 співробітників, але при цьому ще залишаються в штаті «Азовмашу» близько 49 тис. осіб.

У зв'язку з важкою ситуацією на підприємстві мерія направила листи в усі організації, які можуть виступати ініціаторами процедури банкрутства.

«Також ми зараз готуємо лист на прем'єр-міністра з проханням провести виїзне засідання уряду щодо вирішення цього питання, щоб врятувати в першу чергу підприємство, оскільки воно одне з містоутворюючих», - підкреслив заступник мера.

Вирішення проблеми шляхом банкрутства підтримали і кредитори підприємства, загальний борг перед якими досягає близько 573 млн. доларів. Зокрема, банкіри вважають, що затягування процедури банкрутства не тільки не дозволяє вирішити проблеми холдингу, але і створює всі умови для виведення активів власником або знищення виробничого обладнання співробітниками заводів, які можуть порізати унікальні верстати на метал. Минулого місяця вже були зірвані три спроби розкрадань брухту чорних металів загальною вагою понад 2 тонни.

Саме підприємство ще не відповіло на відповідні запити агентства.

«Азовмаш» створений у 2000 році і спеціалізується на виробництві різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне та гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, а також інше технічне обладнання.

Зараз «Азовмаш» об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «АзовобщеМаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», «Азовелектросталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування», «Азовелектросталь».

Щорічно він випускав більше 15 000 залізничних вагонів і цистерн і займав 15-20% усього вагонобудівного ринку СНД.

За інформацією ЗМІ, компанію контролюють сім'я покійного президента «Азовмашу» Олександра Савчука та екс-народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, близький до екс-президенту Віктору Януковича.