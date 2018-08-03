Китай затвердив нові мита на товари зі США на суму $60 мільярдів

Щодо 2493 найменувань товарів тарифи будуть збільшені до 25%, для ще 1078 пунктів — до 20%, на 974 найменувань — до 10%, на 662 пункти — до 5%.

Держрада КНР затвердила нові мита на товари зі США загальною вартістю $60 млрд. Мита можуть бути введені у відповідь на підвищення американських тарифів на імпорт з КНР.

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Щодо 2493 найменувань товарів тарифи будуть збільшені до 25%, для ще 1078 пунктів — до 20%, на 974 найменувань — до 10%, на 662 пункти — до 5%.

«Китайська сторона вживає такі заходи для захисту своїх законних прав та інтересів»,— йдеться в заяві Мінфіну КНР, передає «Комерсант».

Нагадаємо, 11 липня США оголосили про введення мита в розмірі 10% на імпорт з Китаю. Однак на початку серпня Білий дім анонсував можливе введення мита в розмірі 25% замість запланованих раніше 10%. Ці тарифи можуть зачепити китайські товари і послуги загальною вартістю $200 млрд.

У червні США вже ввели мито в розмірі 25% на товари з Китаю на загальну суму $50 млрд. Китай ввів мита у відповідь на початку липня.