Російський Rusal, який потрапив під санкції США, відзвітував про скорочення прибутку на третину

Міністерство фінансів США на початку квітня ввело санкції проти Олега Дерипаски і пов'язаних з ним компаній.

Чистий прибуток UC Rusal, який потрапив під санкції США, знизився в другому кварталі щодо першого на 31%, випливає зі звіту компанії.

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Прибуток становив 218 мільйонів доларів, а квартальна виручка скоротилася на 18% -до 2,25 мільярда доларів, передає "Дождь".

При цьому, як зазначено у звіті, скоригований прибуток за півріччя зріс на 15%, а виручка — на 4%. Ці показники становили 535 мільйонів і 4,99 мільярда доларів відповідно.

Міністерство фінансів США на початку квітня ввело санкції проти Олега Дерипаски і пов'язаних з ним компаній. Вашингтон при цьому заявив, що обмеження з компаній можуть бути зняті, якщо Дерипаска втратить над ними контроль. У результаті підприємець вирішив відмовитися від керування Rusal і змінити раду директорів компанії.

Першого серпня влада США продовжила з 5 серпня по 23 жовтня крайній термін позбавлення від цінних паперів Rusal, а також En+ та інших структур Дерипаски.

Минулого тижня стало відомо, що бізнесмен не прийняв умови Мінфіну США щодо зняття санкцій з Rusal, назвавши їх спробою «поневолення». Про це повідомляє агентство Bloomberg. Джерела видання не сказали, які саме вимоги влади США не влаштували Дерипаску.