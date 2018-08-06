Російський Rusal, який потрапив під санкції США, відзвітував про скорочення прибутку на третину

09:34, 06 серпня 2018
Промисловість
135 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожРосійські олігархи за день втратили понад $12 мільярдів – Forbes

Прибуток становив 218 мільйонів доларів, а квартальна виручка скоротилася на 18% -до 2,25 мільярда доларів, передає "Дождь".

При цьому, як зазначено у звіті, скоригований прибуток за півріччя зріс на 15%, а виручка — на 4%. Ці показники становили 535 мільйонів і 4,99 мільярда доларів відповідно.

Міністерство фінансів США на початку квітня ввело санкції проти Олега Дерипаски і пов'язаних з ним компаній. Вашингтон при цьому заявив, що обмеження з компаній можуть бути зняті, якщо Дерипаска втратить над ними контроль. У результаті підприємець вирішив відмовитися від керування Rusal і змінити раду директорів компанії.

Першого серпня влада США продовжила з 5 серпня по 23 жовтня крайній термін позбавлення від цінних паперів Rusal, а також En+ та інших структур Дерипаски.

Минулого тижня стало відомо, що бізнесмен не прийняв умови Мінфіну США щодо зняття санкцій з Rusal, назвавши їх спробою «поневолення». Про це повідомляє агентство Bloomberg. Джерела видання не сказали, які саме вимоги влади США не влаштували Дерипаску.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #санкції США проти Росії#Олег Дерипаска