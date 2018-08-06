Контрабанда повністю зупинилася – голова «Укрлегпрому»

В асоціації «Укрлегпром» відзначають, що блокування контрабанди не мало негативного впливу на процес митного оформлення товарів, які завозяться легальними імпортерами.

Фіскальній службі вдалося заблокувати контрабанду взуття, одягу і тканин. Про це заявила голова правління асоціації «Укрлегпром» Тетяна Ізовіт.

«Оголошена війна контрабанді принесла позитивний ефект для легального бізнесу. Ми сьогодні отримуємо сигнали від імпортерів, від виробників про те, що контрабанда стоїть. Це факт. І це підтверджують наші імпортери сировини і матеріалів. Настав нарешті час для розвитку білого бізнесу. Ви сьогодні можете легально реалізовувати свій товар і не боятися конкуренції з боку сірих імпортерів. У легального бізнесу, який платить податки, сьогодні попит значно вище. Деякого товару, який раніше завозився за допомогою схем, зараз не вистачає. Цю нішу займуть вітчизняні виробники», - заявила Тетяна Ізовіт.

В асоціації «Укрлегпром» відзначають, що блокування контрабанди не справило негативного впливу на процес митного оформлення товарів, які завозяться легальними імпортерами.

«За останній час до нас не було звернень легальних виробників із проблемними питаннями, не було скарг на ускладнення процедур на митниці», - підкреслила Ізовіт.

За словами голови асоціації, зростанню інвестицій у секторі легкої промисловості сприяє не тільки боротьба з контрабандою, а й низка інших спільних ініціатив бізнесу і фіскальної служби.

«ДФСУ нас чує. Розстрочка по сплаті ПДВ на імпортне обладнання для українських виробників - це була наша спільна ініціатива, наша розробка. Підприємствами легпрому вже отримано 15 розстрочок. На легпромі ми спільно з ДФСУ відпрацювали повністю алгоритм роботи цього механізму. Я можу сказати те ж саме за податковими накладними. ДФСУ з нами працює дуже продуктивно, наша спільна мета - підняти свого, вітчизняного виробника, створити бізнес-клімат для інвестицій у галузь», - резюмувала Ізовіт.

Нагадаємо, в Українській асоціації виробників електротехніки констатували значний прогрес у боротьбі з контрабандою з боку ДФСУ.

«Позитивні сигнали вже є. Відчувається, що ДФСУ взялася за проблему серйозно. На даний момент ми бачимо поліпшення. З панамських компаній за заниженими вдесятеро інвойсами завезти щось стало вкрай складно», - заявив президент асоціації Олександр Громико.

За словами керівника ДФСУ Мирослава Продана, «підсумки роботи митниці в червні-липні свідчать: війна з контрабандою дає відчутні результати». За липень до державного бюджету надійшло понад 29,7 млрд грн.

«Це на 3,7 млрд грн більше, якщо порівнювати з липнем 2017 року. А відносно червня 2018 показники зросли майже на 3,2 млрд грн. Середньоденні надходження від митниці вже перевищують 1,4 млрд грн», - розповів Продан.