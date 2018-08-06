"Ощадбанк" вирішив продати завод паливних гранул на Кіровоградщині

Проведення аукціону заплановано на 16 серпня, стартова ціна продажу заводу - 43 мільйони гривень.

Державний "Ощадбанк" виставив на торги завод з виробництва паливних гранул із соломи потужністю 40 тисяч тонн на рік, який розташований в Кіровоградській області, за стартовою ціною 43 мільйони гривень.

Читайте такожFitch Ratings підтвердило рейтинг "Ощадбанку" на рівні "В-"

Про це повідомляється на сайті державної електронної майданчики для торгів OpenMarket.

Згідно з повідомленням, проведення аукціону заплановано на 16 серпня.

"Нерухоме і рухоме майно, завод з виготовлення паливних гранул із соломи потужністю 40 тисяч тонн на рік і обладнання заводу в кількості 34 одиниць, в тому числі виробництва фірми "Amandus Kahl" (Німеччина), який знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Добрянка, вул. Квіткова, 1а", - йдеться в описі лота на сайті OpenMarket.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Ощадбанк" виставив на продаж на електронному майданчику для торгів OpenMarket належить йому з 2015 року найбільший в Україні олійножировий комбінат "Славолія" (Слов'янськ, Донецька область) за 150 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (РАХУНКАХ) – електронний майданчик для проведення торгів майном, арештованого Державною виконавчою службою України. Підприємство працює з 26 жовтня 2015 року. В експериментальному режимі підприємство працювало з 1 травня 2014 року в Києві, Київській, Львівській і Вінницькій областях. Пізніше експеримент розширили на Чернігівську, Запорізьку, Одеську, Івано-Франківську та Харківську області. Зараз система працює на всій території України.

У вересні 2017 року СЕТІВ змінило назву на OpenMarket.