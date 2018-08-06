Одеський авіазавод домовився про співпрацю з іноземними компаніями

Підприємства домовилися спільно розробляти і виробляти літаки, а також створити міжнародний сервісний центр для поточного і капітального ремонту літаків і вертольотів.

Держпідприємство "Одеський авіаційний завод", що входить до складу концерну "Укроборонпром", спільно з компаніями Aviastar Invest Corp (США) і DISTAR CZ a.s. (Чехія) планує розробляти і виробляти літаки в Україні.

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Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", сторони досягли домовленості про початок кооперації.

Згідно з повідомленням, підприємства також домовилися створити міжнародний регіональний сервісний центр для проведення поточного і капітального ремонту літаків і вертольотів, а також введення низки процедур і процесів у контексті організації навчання курсантів і пілотів за діючими програмами НАТО.

Як зазначив заступник генерального директора "Укроборонпрому" з авіабудування Олександр Пащенко, міжнародне співробітництво у сфері авіабудування є основою для розвитку українських підприємств галузі.

"Україна є однією з небагатьох країн у світі, яка може створювати літаки, і наше завдання – об'єднати українські конструкторські та виробничі потужності з сучасною західною авіонікою. Це дозволить ефективно інтегрувати українське авіабудування в загальносвітову систему", - цитує його словами прес-служба держконцерну.

Як повідомляв УНІАН, у липні ДП "Антонов" і компанія Aviall Services, Inc., є підрозділом корпорації Boeing, підписали генеральну угоду про взаємодію у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178, сімейство яких буде позначатися як Ан-1X8 NEXT.