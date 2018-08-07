"Русал" Дерипаски законсервує завод через санкції США

UC Rusal Олега Дерипаски законсервує Надвоїцький алюмінієвий завод в Карелії. Після потрапляння компанії під санкції США в квітні цього року завод позбувся ринків збуту та наростив збитки.

UC Rusal Олега Дерипаски почне в серпні консервацію електролізних потужностей Надвоїцького алюмінієвого заводу (ЗВ) в Карелії.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву представника компанії.

"Завод, орієнтований на американський ринок, вже чотири місяці працює лише на склад, генеруючи значні збитки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вашингтон у квітні ввів санкції проти бізнесмена Олега Дерипаски та підконтрольних йому компаній, включаючи En+ і UC Rusal.

Пізніше в Мінфіні США припустили, що санкції з компаній можуть бути зняті, якщо Дерипаска відмовиться від контролю над ними. Бізнесмен погодився скоротити свою частку в En+ до рівня нижче 50%, а також залишити раду директорів компанії та вивести з її складу залежних від нього осіб.

Мінфін США дозволив американським і іноземним компаніям завершити виконання існуючих контрактів з Rusal до 23 жовтня 2018 року, продовживши цей термін на кілька місяців. А в березні США ввели 10-процентні мита на ввезення алюмінію з міркувань національної безпеки.

"Після введених OFAC санкцій Надвоїцький алюмінієвий завод позбувся ринків збуту і стабільних поставок сировини, продукція заводу виявилася незатребуваною, оскільки виробництво було повністю орієнтоване на американський ринок", - повідомили виданню в UC Rusal.

Російська компанія має намір працевлаштувати працівників підприємства: частина персоналу продовжить працювати на проммайданчику і в селищі, працівникам будуть запропоновані вакансії компанії на розвиненому виробництві ТОВ "Російський радіатор" (СП UC Rusal з компанією ЭЛСО з виробництва алюмінієвих радіаторів опалення), в рамках організації центру обробки даних (ЦОД, створений на території НАЗа в кінці 2017 року), а також в інших регіонах.