США опублікували новий список товарів із Китаю, які потраплять під мита

Американська митниця почне обкладати митами з 23 серпня товари на суму $16 млрд у рік.

США опублікували список товарів з Китаю, які потраплять під 25-процентні мита.

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Документ розміщений на сайті апарату представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, передає «Комерсант».

Американська митниця почне обкладати митами з 23 серпня товари на суму $16 млрд у рік.

Список містить 279 найменувань замість 284, які були вказані в первинному документі, опублікованому 15 липня. Зміни були внесені після слухань щодо мит, що відбулися минулого місяця.

Раніше стало відомо, що влада Китаю оголосила про готовність ввести мита у відповідь на імпорт зі США на $60 млрд, якщо Вашингтон введе нові мита щодо імпорту з КНР на $200 млрд.

Обмеження можуть торкнутися поставок агропродукції та енергетичних товарів, за якими Китай раніше погоджувався збільшити імпорт зі США.