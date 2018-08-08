В Україні почали складати перший експериментальний корпус БТР-4 (відео)

Зараз триває складання і зварювання нижньої частини корпусу військової машини.

Держпідприємство «Завод імені Малишева» (Харків), яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», вже розпочало складання першого експериментального корпусу бронетранспортера БТР-4.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав президент України Петро Порошенко.

«Наразі триває складання та зварка нижньої частини корпусу військової машини. Загалом зварювальники, слюсарі та інструментальники заводу мають з’єднати понад 1700 деталей, з них більше 400 – броньованих», - написав президент.

За його словами, у разі успішного проходження тестових випробувань завод отримає дозвіл на виробництво і зможе розпочати серійний випуск корпусів бронетранспортерів.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебувають на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.