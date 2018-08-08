Китай через торговий конфлікт скорочує імпорт нафти та газу зі США
Поставки зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США до Китаю в липні впали до мінімального значення за рік і, як очікується, продовжать зниження в умовах торгового конфлікту двох країн.
Читайте такожСША опублікували новий список товарів з Китаю, які потраплять під мита
Наслідки торгової війни двох найбільших економік світу вже відбилися на поставках нафти зі США до Китаю, які в липні знизилися майже вдвічі порівняно з рекордом березня на рівні 445.000 барелів на добу, показали дані аналітичної компанії Kpler, передає Рейтер.
За даними статистики, експорт ЗПГ зі США до Китаю в липні опустився до 130.000 тонн порівняно приблизно з 400.000 тоннами в травні.
"Ввізні мита зроблять американський ЗПГ неконкурентоспроможним", – йдеться в аналітичній замітці Bernstein.
За словами трейдерів, Китай вже шукає альтернативні джерела поставок.
"Китай дав зрозуміти, що воліє не купувати нові партії зі США на спотовому ринку", – сказав сінгапурський трейдер, який працює з китайськими імпортерами зрідженого газу.
Основними переможцями в торговій війні Вашингтона і Пекіна експерти в галузі називають виробників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
У звітний період постачання ЗПГ до Китаю збільшили Австралія, Малайзія, Індонезія, Росія і Папуа-Нова Гвінея, показали дані стеження за суднами.
Аналітики вважають, що американські виробники, в тому числі Cheniere, зможуть знайти альтернативний ринок збуту і перенаправити поставки до Європи.
У той же час експерти додають, що торговельні тертя з Китаєм можуть загальмувати розвиток майбутніх експортних ЗПГ-проектів США, які планувались з прицілом на Китай.
"Якщо китайські мита не завадять США увійти в трійку найбільших експортерів зрідженого газу, то уповільнити або зовсім зупинити реалізацію деяких проектів вони можуть", – вважає Саул Кавонич з Credit Suisse.
Торгові суперечки Вашингтона і Пекіна продовжують загострюватися, оскільки жодна зі сторін не бажає йти на поступки: у США з'явилися чергові плани щодо підвищення мит на імпорт китайських товарів, а Пекін підтвердив готовність відповісти контрзаходами.