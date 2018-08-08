В Україні побудують завод з виробництва сонячних панелей

Енергохолдинг Kness планує побудувати завод у Вінниці в 2019 році.

Компанія "Несс Естейт", що входить до групи компаній Kness, планує побудувати завод з виробництва сонячних панелей у Вінниці в 2019 році, повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергозбереження і енергоефективності.

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Згідно з повідомленням, будівництво заводу буде розбито на дві черги потужністю 200 МВт в рік кожна.

Другу чергу заводу планують здати в експлуатацію в 2019 році, а річний обсяг продукції очікується в обсязі 180 млн доларів.

Майбутній завод забезпечить роботою близько 400 осіб.

У повідомленні зазначається, що група компаній Kness встановила 33 сонячні електростанції загальною потужністю 225 МВт у семи областях України.

Як повідомляв УНІАН, у березні приватна компанія «Энхол» відкрила в місті Енергодар Запорізької області завод з виробництва сонячних панелей. Загальна потужність технологічної лінії заводу становить 15 МВт в рік.

Довідка УНІАН. Kness - інтегрована група компаній, які розробляють технології і втілюють проекти традиційної та відновлюваної енергетики. Kness є оновленим брендом компанії «Подільський Енергоконсалтинг», що працює на ринку з 2009 року. Основною сферою діяльності компанії є розробка і втілення проектів відновлюваної енергетики, проектів у системоутворюючих високовольтних мережах і розподільних мережах середньої та низької напруги.