Данія висунула претензії на Північний полюс

Данія подасть заявку в ООН про визнання датською територію великого регіону в Арктиці загальною площею приблизно 900 000 квадратних кілометрів, які знаходяться в 200 морських милях від узбережжя Гренландії. Про це, як передає DW, повідомив міністр закордонних справ Мартін Лідегор в понеділок, 15 грудня, в Копенгагені.

Читайте такожНорвегія планує будівництво криголаму для дослідження Арктики"Метою цього великого проекту є позначення зовнішніх кордонів материкового шельфу і в кінцевому підсумку Королівства Данія", - сказав Лідегор. При цьому агентство нагадує, що Гренландія є автономною територією в складі Данії.

Росія і Канада теж претендують на великі області арктичного регіону через передбачувані там поклади корисних копалин.

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