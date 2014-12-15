Виробництво сталі в Україні у 2014 році скоротиться на 17%

Відповідний прогноз озвучив на прес-конференції директор держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Владмимр Власюк.

«У цьому році у нас очікування з виробництва сирої сталі - 27,2 млн тонн. Початок року був добрим, але критично вплинула зупинка у серпні Єнакіївського і Алчевського меткомбінатів», - сказав Власюк.

Він також зазначив, що від серпня у метпідприємств Донбасу виникло багато проблем з уже виробленою продукцією.

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Водночас експерт спрогнозував, що якщо метпідприємства сходу України не будуть простоювати, то у 2015 році її виробництво буде на рівні 2014 року або трохи скоротиться.

«Ми розраховуємо, що ці підприємства не будуть стояти і не буде воєнних дій, що їх зупинять. Наші оцінки приблизно 27 млн тонн сирої сталі, може трохи менше», - спрогнозував Власюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна скоротила виробництво сталі на 15%.

Також повідомлялося, що згідно із прогнозом «Укрпромзовнішекспертизи», за підсумками 2014 року зниження експортної виручки від продажу металопродукції очікується на рівні 13,6% порівняно із 2013 роком - до 16,1 млрд дол.

У 2015 році Україна може знизити виручку від експорту металургійної продукції на 14% - до 13,8 млрд дол. порівняно із підсумковим результатом 2014 року через скорочення виробництва метпідприємствами, які зупинені або працюють з перебоями через бойові дії на Донбасі, експортну експансію Китаю, а також загальносвітове зниження цін на металургійну продукцію.

За 11 місяців 2014 року в Україні виробництво металопрокату порівняно із січнем-листопадом 2013 року скоротилося на 16% - до 22,1 млн тонн, сталі - на 16%, до 25,2 млн тонн, чавуну на 14% - до 23,0 млн тонн.

Значне скорочення почали відзначати від серпня, коли на сході України посилилися бойові дії, а у зоні АТО і поблизу неї опинилися безліч металургійних підприємств.

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