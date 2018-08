«Метінвест» Ахметова купив майже 25% акцій «Донецьксталь-металургійний завод»

Частка Fintest Trading Co Limited в підприємстві знизилася до нуля в результаті продажу акцій третім особам на вторинному ринку.

Компанія Fintest Trading Co Limited (Кіпр), що володіє 100% акцій «Донецьксталь-металургійний завод», продала майже за 24,9% своїх акцій компаній Metinvest B. V., Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd і Treimur Investments Ltd., і вийшла зі складу акціонерів підприємства.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, частка Fintest Trading Co Limited в підприємстві знизилася до нуля в результаті продажу акцій третім особам на вторинному ринку.

При цьому відсутня інформація про осіб, що входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи і через яких особа розпоряджається акціями.

Раніше повідомлялося, що група "Метінвест" опосередковано увійшла до складу акціонерів ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", яке є найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні.

Як повідомляв УНІАН, «Донецьксталь-металургійний завод» створено в 2002 році на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

«Донецьксталь-металургійний завод» входить до групи «Донецьксталь», підконтрольної бізнесменові Віктору Нусенкісу, яка є одним із найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції.

В кінці лютого 2017 року «Донецьксталь-металургійний завод» повністю зупинив виробничий процес через блокаду зони АТО.

З серпня 2014 року «Донецьксталь-металургійний завод» працював з тимчасовими перебоями, як і більшість підприємств сходу України, що пов'язано з проблемами постачання сировини, відвантаження готової продукції, які виникли через активні бойові дії на Донбасі.

Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).