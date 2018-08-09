Україна готова до серійного випуску дефіцитних боєприпасів - Порошенко

Мова йде про виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів, випробування яких відбулися лише в першому кварталі цього року.

Президент Петро Порошенко заявляє, що підприємства "Укроборонпрому" готові до серійного випуску тих видів боєприпасів, які до недавнього часу були дефіцитними.

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Про це він заявив на відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів в Державної акціонерної холдингової компанії "Артем".

"Я вітаю з тим, що ми не просто провели випробування, не просто випробування продемонстрували високу якість роботи цих колективів, які сьогодні беруть участь у нашому святі. Але ми сьогодні готові вже, щоб найближчим часом поставити виробництво дефіцитних боєприпасів на серійний потік", - сказав президент.

Порошенко також зазначив, що перші випробування були проведені тільки в першому кварталі цього року, а вже зараз мова йде про серійному виробництві.

"Я хочу привітати український народ - випробування пройшли успішно", - сказав він.

Голова держави також додав, що з усього світу до України постачали сучасне обладнання подвійного призначення.

"Оборонної промисловості це добре відомо, тому що значна частина цього обладнання встановлена зараз в цих цехах. Новітні верстати, на яких виробляється "Вільха", прибули з Туреччини і вже працюють. Багато країн світу сьогодні поставляють це унікальне обладнання, на якому працюють працівники оборонної промисловості України", - сказав Порошенко.