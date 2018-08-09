"Русал" Дерипаски через санкції готується зупинити заводи - ЗМІ

Якщо санкції не будуть зняті найближчим часом, то контракти закінчаться, і з 1 жовтня вся продукція, призначена для зарубіжних споживачів, знову піде на склад.

Російська алюмінієва компанія "Русал", основним власником якої є мільярдер Олег Дерипаска, буде змушена зупинити виробництво на своїх заводах, якщо санкції, введені США, не будуть зняті найближчим часом.

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Про це повідомляє Росбалт.

"6 серпня компанія - найбільший в світі виробник алюмінію за межами Китаю - почала консервацію електролізних потужностей Надвоїцького алюмінієвого заводу - містоутворюючого підприємства, розташованого в селищі республіки Карелія з населенням трохи більше 7 тисяч осіб. Завод працював виключно на американський ринок, а після санкцій позбувся як ринку збуту, так і стабільних поставок сировини", - зазначає Finanz.

Долю НАЗ найближчим часом можуть розділити ще кілька заводів "Русала", які виробляють продукцію для інших зарубіжних ринків, попередило джерело, близьке до компанії. За його словами, ситуація в галузі "набагато гірша, ніж бачать аналітики".

"Якщо санкції не будуть зняті найближчим часом, то контракти закінчаться, і з 1 жовтня вся продукція, призначена для зарубіжних споживачів, знову піде на склад, при тому, що там досі залишається частина нереалізованого в квітні алюмінія", - пояснює джерело.

За словами іншого співробітника "Русала", "виробництво сплавів та продукції з доданою вартістю для зарубіжних споживачів може бути зупинено вже з вересня".

З урахуванням того, що на експорт йшло 80% продукції "Русала", ситуація може стати катастрофічною як для підприємств, так і для всього світового ринку алюмінію", - заявило третє джерело ТАСС.

Дерипаска сподівався на зняття санкцій з серпня. Але пакет пропозицій, спрямований до Мінфіну США, зустріли відмовою, а переговори зайшли в глухий кут.

За даними Bloomberg, мільярдер був готовий знизити до рівня менше за 50% частку в холдингу En+, через який контролює свої ключові активи, і передати більшість місць у раді директорів незалежним членам.

Зустрічні умови, висунуті Вашингтоном, він вважав неприйнятними, кабальними і не мають економічного сенсу.

Якщо переговори з американськими властями проваляться, Дерипаска розглядає можливість продажу належних йому акцій "Русала" китайським інвесторам. Інший варіант — це націоналізація компанії або її перехід під контроль одного з російських держбанків, вказує Bloomberg з посиланням на матеріали фірми Mercury LLC, що представляє інтереси бізнесмена на переговорах з американською владою.