Власник DCH Ярославський розрахувався з Evraz'ом за покупку рудника «Суха Балка»

DCH Group здійснила останні платежі в розмірі $ 15 млн за ГЗК «Суха Балка» і $ 3 млн дивідендів в рамках угоди на загальну суму $ 109 млн.

Група DCH Group Олександра Ярославського завершила виконання фінансових зобов'язань перед Evraz в рамках угоди з купівлі гірничо-збагачувального комбінату «Суха Балка». Про це Evraz повідомив у своєму фінансовому звіті.

Як випливає з документа, DCH Group здійснила останні платежі в розмірі $ 15 млн за ГЗК «Суха Балка» і $ 3 млн дивідендів в рамках угоди на загальну суму $ 109 млн.

Як випливає з звітності Evraz, DCH Ярославського здійснила вдалу покупку іншого активу російської групи в Україні - «Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ). Спочатку мова йшла про вартість цього активу близько $ 106 млн, але остаточна сума угоди з продажу 97,73% акцій ДМЗ українському бізнесменові склала $35 млн.

DCH Group Олександра Ярославського - одна з найбільших українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією, що найбільш динамічно розвивається. Група реалізувала безліч успішних інвестиційних проектів у пріоритетних сферах її інтересів - фінанси, промисловість, девелопмент, транспорт тощо. Зокрема, у фінансовому секторі Олександр Ярославський успішно і фактично з «нуля» розвинув УкрСибБанк, який потім продав міжнародній групі BNP Paribas Goup. Нещодавно група DCH придбала одну з найбільших українських страхових компаній ІНГО. Інвестиційна історія в індустріальному секторі включає розвиток Північного та черкаського «Азоту», придбання і посткризову реабілітацію «Харківського тракторного заводу», покупку рудника «Суха Балка» і «Дніпровського металургійного заводу», відомого як «Петрівка». Серед інших успішних інвестиційних проектів Ярославського — участь в акціонерному капіталі, розвиток і подальший продаж міжнародним інвесторам найбільшого національного оператора мобільного зв'язку Kyivstar.

Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, інвестиції якого тільки в економіку Харківського регіону становлять понад $ 1 млрд. В тому числі в ролі генерального інвестора Євро-2012 він вклав понад $ 300 млн у створення та розвиток об'єктів міської та спортивної інфраструктури Харкова перед проведенням Євро-2012 (аеропорт, стадіон, перший у місті luxury-готель, супутні об'єкти спортивної інфраструктури).