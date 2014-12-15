Ахметов купує Дніпродзержинський коксохімічний завод у російської «Євраз»

Комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл міжнародній вертикально інтегрованій гірничо-металургійній групі компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, придбати одне з провідних коксохімічних підприємств України «Дніпродзержинський коксохімічний завод», яке контролює російська гірничо-металургійна група «ЄВРАЗ».

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті держоргану Сербії.

Згідно з повідомленням, «Метінвесту» дозволено придбати 94,55% акцій підприємства.

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Довідка УНІАН. «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» спеціалізується на виробництві коксу, смоли сульфату амонію і продуктів переробки.

«ЄВРАЗ» придбав «Дніпродзержинський КХЗ» наприкінці 2007 року.

«ЄВРАЗ Груп» є вертикально інтегрованою металургійною і гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

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«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.