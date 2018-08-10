З'явилися перші фото української САУ "Богдана"

САУ продемонструють у Києві на параді до Дня Незалежності 24 серпня.

У мережі з'явилися перші фото нової самохідної артилерійської установки "Богдана".

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Перший знімок виклав у себе в Facebook головред Defense Express Сергій Згурець. Потім інше фото показав радник Порошенка Юрій Бірюков.

Раніше в Україні провели успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею до Збройних Сил України.