З'явилися перші фото української САУ "Богдана"
13:06, 10 серпня 2018Промисловість
2281 0
САУ продемонструють у Києві на параді до Дня Незалежності 24 серпня.
Експерт показав фото САУ / фото facebook.com/szgurets
У мережі з'явилися перші фото нової самохідної артилерійської установки "Богдана".
Читайте такожЗСУ прийняли на озброєння ракетний комплекс "Корсар" (фото, відео)
Перший знімок виклав у себе в Facebook головред Defense Express Сергій Згурець. Потім інше фото показав радник Порошенка Юрій Бірюков.
Раніше в Україні провели успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею до Збройних Сил України.
фото facebook.com/yuri.biriukov
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter