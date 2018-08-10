Зростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 18%

Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%.

Ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - до липня 2017 року - зросли на 18,1%.

Читайте такожЗростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 2,2%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – червнем 2018 року - зросли на 1,6%.

З початку року - до грудня 2017 року ціни виробників промпродукції зросли на 9,6%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, а також окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в червні 2018 року в річному вираженні зросли на 18,4%.