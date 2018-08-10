Зростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 18%
13:31, 10 серпня 2018Промисловість
196 0
Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%.
Ілюстрація REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - до липня 2017 року - зросли на 18,1%.
Читайте такожЗростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 2,2%
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – червнем 2018 року - зросли на 1,6%.
З початку року - до грудня 2017 року ціни виробників промпродукції зросли на 9,6%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, а також окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в червні 2018 року в річному вираженні зросли на 18,4%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter