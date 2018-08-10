В Україні випробовують нову 155-мм самохідну гаубицю «Богдана» (фотогалерея)

Секретар РНБО заявляє, що нова потужна зброя «має натовський 155-мм калібр».

В Україні відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці «Богдана».

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, перебуваючи на Житомирському полігоні ЗСУ, повідомляє прес-служба РНБО.

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«Її важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню», - наголосив він, додавши, що спеціальними боєприпасами гаубиця може вражати ціль на відстані до 60 км.

Турчинов також зазначив, що нова самохідна гаубиця «має натовський 155-мм калібр».

«Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії», - сказав він.

Секретар РНБО додав, що стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.

«Зброя отримала дуже гарне дівоче ім’я – «Богдана», і я раджу ворогам України добре запам’ятати його», - підсумував Турчинов.

Як розповів радник президента Юрій Бірюков на сторінці в Facebook, 155-мм гармату розміщено на колісному шасі КрАЗ 6х6 з броньованою кабіною.

Дальність пострілу осколково-фугасним зарядом - понад 40 кілометрів, активно-реактивним - понад 50.

САУ "Богдана" братиме участь у військовому параді 24 серпня в Києві.