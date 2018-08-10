«Ощадбанк» відсудив у групи компаній Жеваго третину акцій «АвтоКрАЗу»

Суд стягнув на користь банку 740 млн акцій загальною номінальною вартістю 185 млн грн.

Київський апеляційний господарський суд стягнув на користь державного «Ощадбанку» з групи компаній Костянтина Жеваго 740 млн акцій заводу «АвтоКрАЗ» загальною номінальною вартістю 185 млн грн, що становить третину його статутного капіталу.

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Як йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, за яким у рахунок погашення заборгованості заводу «АвтоКрАЗ» звернув за договором застави стягнення на акції у власності компаній «Газотурбінні технології», «Нові промислові технології», «Феррекспо», «Промінек», «Перт».

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

ПАТ «АвтоКрАЗ» - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів.