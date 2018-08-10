США вдвічі підвищили мита на алюміній і сталь з Туреччини

Коментуючи цю міру, президент США повідомив, що відносини між двома країнами зараз погані.

Американський президент Дональд Трамп розпорядився вдвічі підняти мита на алюміній і сталь з Туреччини.

Про це лідер США написав у своєму акаунті в Twitter.

I have just authorized a doubling of on Tariffs Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 серпня 2018 р.

«Щодо Туреччини я тільки що санкціонував підвищення в два рази мит на сталь і алюміній, в той час як їхня валюта, турецька ліра, стрімко падає до нашого дуже міцному долара!» — написав Трамп. — Мита на алюміній становитимуть 20% і 50% — на сталь. Наші відносини з Туреччиною зараз нехороші».

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1 серпня США оголосили про санкції проти міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини через ув'язнення співробітників американської дипмісії, у тому числі пастора Ендрю Брансона. Під арештом він знаходиться ще з жовтня 2016 року, його звинувачують у підтримці руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і підозрюють у шпигунстві і спробі повалення влади, передає РБК.

«Ми не бачимо ніяких доказів того, що Брансон скоїв якийсь злочин, і ми впевнені, що він став жертвою несправедливого і незаконного ставлення з боку влади Туреччини», — заявила тоді офіційний представник Держдепу США Сара Сандерс.

Анкара закликала владу США відмовитися від цього «хибного вчинку», назвала його ворожим і пообіцяла відповісти на санкції. Цією відповіддю стало рішення Туреччини заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ на території Туреччини.

У четвер, 9 серпня, турецька ліра показала рекордне зниження до долара, впавши до історичного мінімуму. Лідер Туреччини закликав громадян не турбуватися зі словами «не забувайте, у них є долари, але з нами наш народ, наш бог». У п'ятницю ліра продовжила знижуватися, курс під час торгів падав до позначки 6,47 ліри за долар. Після оголошення Трампа про подвоєння мит ліра прискорила падіння.