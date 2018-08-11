"Ведуть себе по-варварськи": Лукашенко звинуватив Росію в недобросовісній конкуренції

Білоруський лідер зазначив, що Росія поводиться так, "як ніби ми васали у них".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Росію у недобросовісній конкуренції і невиконанні зобов'язань в рамках Євразійського економічного союзу.

Про це він заявив 10 серпня, відвідуючи ВАТ "Гомсельмаш", повідомляє агентство БЕЛТА.

"Я хочу зберегти "Гомсельмаш". У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи відносно нас, публічно про це кажу. Вони від нас вимагають чогось, ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію", - заявив білоруський лідер.

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Лукашенко зазначив, що в Росії дорікають американцям і Заходу в створенні "неконкурентної переваги". "А самі-то вони для нас такі ж створюють неконкурентні умови. Це ще тема нашої розмови з президентом Росії. Але ми повинні працювати в тих умовах, в яких сьогодні існуємо", - сказав глава Білорусі.

Даної теми Олександр Лукашенко торкнувся і під час спілкування з працівниками підприємства. "Головне – ми повинні два-три роки витримати. На нас буде дуже сильний тиск з боку конкурентів. Ми затиснуті з Заходу різними "клаасами-лексионами" тощо, і ми затиснуті, на жаль, зі Сходу нашим старшим братом, який веде себе в конкуренції недобросовісно. Вони "Ростсільмаш" свій всіляко підтримують, субсидують, порушуючи наші домовленості в Євразійському економічному союзі. Це неправильно, несправедливо, і цю проблему ми не знімаємо з порядку денного білорусько-російських переговорів на рівні урядів і навіть президентів", - підкреслив Лукашенко.

Він зазначив, що докладатимуться зусилля для створення рівних конкурентних умов. "Ми, наскільки можемо, підтримаємо ваше підприємство. Але ви, будь ласка, працюйте швидше. Нам треба два-три роки витримати в цій недобросовісної конкуренції і перевершити своїх суперників (їх мій друг президент Росії називає партнерами, а я називаю нашими як мінімум суперниками)", - заявив білоруський лідер.