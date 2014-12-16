Недобросовісні суб'єкти приватизаційних процесів повинні бути покарані - юрист

Зокрема, експерт має на увазі «Східно-Європейську фондову біржу» і банк «Надра», які були активними учасниками спроби адресного продажу двох пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром».

«У червні 2014 року, при продажу двох пакетів акцій «Сумихімпром», діючи в інтересах олігарха Фірташа, «Східно-Європейська фондова біржа» безперешкодно і оперативно прийняла документи для участі в приватизації від ТОВ «Будброк». Котре, як і біржа, підконтрольне цьому одіозному бізнесмену. Але документи від іншого потенційного учасника «Східно-Європейська фондова біржа» безпідставно відмовлялася приймати аж до того моменту, поки цей інший учасник не запросив тележурналістів і співробітників міліції для фіксації правопорушення з боку співробітників біржі. Далі естафету перешкоджання проведенню конкурентної приватизації «Сумихімпром» прийняв банк «Надра», також підконтрольний Фірташу. Ця фінустанова, на противагу регламенту НБУ, не зараховувала на розрахунковий рахунок біржі гарантійний платіж другого учасника, необхідний для участі в приватизації. У підсумку продаж держпакетів акцій двох «Сумихімпром» було зірвано», - зазначив юрист.

Згідно з інформацією, якою володіє експерт, ні «Східно-Європейська фондова біржа», ні банк «Надра» не понесли призначеного покарання. Більш того, ФДМ продовжує залучати до забезпечення приватизації «Східно-Європейську фондову біржу».

«У червні Фонд створив комісію з розслідування порушень, допущених посадовими особами «Східно-європейської фондової біржі» в процесі приватизації «Сумихімпром». Минуло півроку, однак «Східно-європейська фондова біржа», що готувала адресний продаж державних пакетів акцій «Сумихімпром» (5% і 2,242%) і, по суті, зірвала приватизацію, так і не понесла покарання. Більше того, ФДМ продовжує співпрацю з цим сумнівним біржовим майданчиком з проведення приватизаційних аукціонів. Вважаю, що «Східно-європейську фондову біржу» необхідно відсторонити від проведення приватизації та розглянути питання про позбавлення її відповідної ліцензії. Впевнений, що це стане хорошим уроком тим особам і структурам, які задумують організацію адресних приватизацій», - зазначив Олександр Щербань.