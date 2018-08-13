Трамп підтримав бойкот виробника культових мотоциклів Harley-Davidson

03:41, 13 серпня 2018
Промисловість
3228 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп зазначив, що багато власників Harley-Davidson планують оголосити бойкот компанії, якщо вона перенесе виробництво за кордон.

"Чудово! Більшість інших компаній йде до нас, в тому числі конкуренти Harley. Це дійсно поганий хід! У США скоро будуть рівні умови або навіть краще", - заявив глава держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що культовий американський виробник мотоциклів Harley-Davidson планує перенести частину свого виробництва із США в інше місце. Перенесення планується, щоб в майбутньому уникнути нових мит, введених з боку Євросоюзу у відповідь на мита США.

У свою чергу, Трамп різко відреагував на ці плани Harley-Davidson. За словами Трампа, Harley-Davidson "не зможе продати назад в США мотоцикли без сплати великих податків". Він також попередив, що в разі перенесення виробництва за межі США компанію "обкладуть податками як ніколи раніше".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #президент США#Дональд Трамп#мотоцикл Harley-Davidson