Трамп підтримав бойкот виробника культових мотоциклів Harley-Davidson

Трамп зазначив, що багато власників Harley-Davidson планують оголосити бойкот компанії.

Президент США Дональд Трамп підтримав бойкот американського виробника культових мотоциклів Harley-Davidson.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп зазначив, що багато власників Harley-Davidson планують оголосити бойкот компанії, якщо вона перенесе виробництво за кордон.

"Чудово! Більшість інших компаній йде до нас, в тому числі конкуренти Harley. Це дійсно поганий хід! У США скоро будуть рівні умови або навіть краще", - заявив глава держави.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U. S. will soon have a level playing field, or better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що культовий американський виробник мотоциклів Harley-Davidson планує перенести частину свого виробництва із США в інше місце. Перенесення планується, щоб в майбутньому уникнути нових мит, введених з боку Євросоюзу у відповідь на мита США.

У свою чергу, Трамп різко відреагував на ці плани Harley-Davidson. За словами Трампа, Harley-Davidson "не зможе продати назад в США мотоцикли без сплати великих податків". Він також попередив, що в разі перенесення виробництва за межі США компанію "обкладуть податками як ніколи раніше".