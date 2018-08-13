САУ "Богдана": експерт розповів про проблеми з новою українською зброєю

Досягнення "оборонки" явно видно - це насамперед вітчизняний нарізний ствол, зазначив експерт.

Експерт розкритикував українську САУ "Богдана", зазначивши, що на цьому зразку не відпрацьовані основні моменти, необхідні для самохідної артилерійської установки.

За словами військового експерта й публіциста Михайла Жирохова, явно відсутня система автоматичного заряджання. Також, стверджує він, вельми неоднозначним виглядає і база - КРАЗ з російським двигуном, що явно не вкладається в концепцію замкнутого циклу виробництва, передає Dsnews.

"Складається стійке враження, що показали через те, що потрібно було щось показати. Тому всерйоз обговорювати якісь характеристики принаймні зарано", - додав він.

Хоча, каже експерт, досягнення "оборонки" явно видно - це насамперед вітчизняний нарізний ствол.

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"До сьогодні в країні не вироблялися стволи калібром понад 30 мм. Мабуть, останні три роки завдяки закупівлі верстатів й найголовніше - технологій - це вдалося", - заявив він.

Експерт упевнений, що "Богдана" в нинішній комплектації не буде прийнята на озброєння, тим більше, що паралельно з нею проходять випробування й інші зразки. У тому числі зарубіжного виробництва, але тут дещо складніше, оскільки політичне керівництво країни поставило завдання максимального використання вітчизняних ресурсів оборонних підприємств.

"До речі, майже ніхто не звернув увагу на гучну заяву міністра оборони Полторака про те, що 10 серпня "ухвалить рішення про прийняття на озброєння САУ "Богдана". І що? Заяви офіційно про прийняття на озброєння немає і після 10-го. З однієї простої причини - приймати нічого. Найголовніше - знаряддя, судячи з усього, не стріляло. Що в принципі зрозуміло - виробництва знарядь такого калібру в Україні ніколи не було і його налагодження йде не без складнощів", - пояснив Жирохов.

Як раніше розповів радник президента Юрій Бірюков на сторінці у Facebook, 155-мм знаряддя розміщено на колісному шасі КрАЗ 6х6 з броньованою кабіною. За його словами, дальність пострілу осколково-фугасним зарядом - понад 40 кілометрів, активно-реактивним - понад 50.

САУ "Богдана" буде брати участь у військовому параді 24 серпня в Києві.