Російський хімічний гігант вимушено продав українські активи, втративши $25 мільйонів

Продаж двох компаній через українські санкції приніс ЄвроХім мільйонні збитки.

Один із найбільших у світі виробників агрохімічної продукції, російська компанія ЄвроХім, ще в травні цього року продала дві належні їй дистриб'юторські компанії в Україні за 53 млн доларів.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2018 року, передає Liga.Net.

"У травні 2018 року рада директорів групи прийняла рішення продати 2 компанії в Україні. До кінця травня група продала 100% акцій обох компаній непов'язаним сторонам за 53,064 млн доларів. Сума підлягає сплаті через 5 років, дисконтована вартість становила 29,397 млн ​​доларів. Група визнала збиток від вибуття в розмірі 25,26 млн доларів", - йдеться в документі. Дані про покупця українських активів Єврохіму не вказуються.

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Нагадаємо, в 2017 році Мінекономрозвитку ввело санкції проти підприємств російської групи Єврохім і інших постачальників міндобрив на вимогу Військової прокуратури Генеральної прокуратури.

За даними відомства, кошти, сплачені так званими "ДНР" і "ЛНР" за "розмитнення" російських міндобрив, в подальшому використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань.