Промисловці звернулися до Гройсмана з приводу наслідків подорожчання залізничних перевезень

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень.

Невиконання плану капітальних інвестицій і безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій направленому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кистиону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і глави "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Так, з 31 жовтня тарифи на перевезення були підвищені на 15%, що збільшило витрати вантажовідправників на 6,5 млрд грн на рік. А з 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", що призвело до різкого зростання цін і збільшення витрат бізнесу ще на 6,5 млрд грн на рік. Тобто за останні 8 місяців загальні витрати вантажовідправників зросли на 30-35%.

"Але, як виявилося, для державного монополіста цього було мало, і з 28 липня 2018 року вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ "Укрзалізниця" та плати за користування вагонами перевізника за межами України, за рахунок чого вантажовідправників чекають непередбачені додаткові витрати в розмірі майже 1,3 млрд грн на рік", - йдеться в листі.

Представники асоціацій назвали оприлюднення проекту наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" прикладом зневажливого ставлення до вітчизняних вантажовідправників.

"Якщо зазначений наказ набере чинності, то протягом 2018 року, з урахуванням збільшення вартості користування власними вагонами ПАТ "Укрзалізниця", та запропонованого проектом Наказу дворазового збільшення вартості перевезень порожніх вагонів, загальний тариф на перевезення у вагонах державного монополіста для 1-го тарифного класу зросте більш ніж на 25%, а вартість перевезення у власних вагонах 1-го тарифного класу на 18-22%. В цілому запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік, що знову додатковим тягарем ляже на плечі провідних українських товаровиробників", - підкреслюється в документі.

У той же час в асоціації зазначили, що незважаючи на підвищення залізничних тарифів і плати за користування вагонами "Укрзализыци" дефіцит локомотивів за різними оцінками, становить від 130 до 150 одиниць, що набагато гірше показників 2017 року. Терміни доставки вантажів збільшені в середньому з 7,8 до 8,9 доби, а за деякими напрямками (особливо на Львівській залізниці), "запізнення" збільшуються на 3-4 доби.

На думку представників вітчизняної промисловості, інвестиційна діяльність "Укрзалізниці" залишає бажати кращого. Так за 5 місяців 2018 року освоєно лише 39,6% запланованих на цей період інвестицій (план – 11,2 млрд грн, факт – 4,4 млрд грн),

"Ми вважаємо, що пропозиція ПАТ "Укрзалізниця" щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим як черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Вищевказане підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників – користувачів залізничними послугами, в першу чергу, на підприємства аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів в Україні. Наприклад, вартість перевезення енергетичного вугілля зросте більш ніж на 600 млн грн без ПДВ. Відзначаємо, що в умовах ринку є неприпустимим одномоментне підвищення тарифів в два рази! Це відкрите зловживання монопольним становищем чим і користується ПАТ "Укрзалізниця"", - йдеться в листі.

Представники промисловості звернулися до прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідність затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

Крім того керівники промислових асоціацій просять Гройсмана дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".