Може знищити бронетехніку на дальності до 5 км: в Україні проходять випробування танка Т-72АМТ (відео)

Під час випробувань нова бойова машина опрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, зазначив президент.

Виготовлений на держпідприємстві "Київський бронетанковий завод" основний бойовий танк Т-72АМТ проходить вогневі випробування на військових полігонах.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Facebook.

"Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП "Київський бронетанковий завод". Нині він проходить вогневі випробування на військових полігонах. Під час випробувань нова бойова машина опрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат". Потужності "Комбату" достатньо для знищення навіть найбільш захищених ворожих танків", - зазначив глава держави.

За словами Порошенка, завдяки використанню високоточної зброї можливо знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км.

"Новий танк також отримав прилади нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління для всіх членів екіпажу та нічний приціл для ведення вогню високоточними ракетами", - підкреслив президент.