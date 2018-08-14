РФ анулювала українські ліцензії на користування надрами в анексованому Криму

Усі українські ліцензії на надрокористування, видані до анексії Криму, вважаються недійсними.

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в анексованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами, а також вводиться новий порядок реєстрації.

Як повідомляє ТАСС, право користування ділянками надр, що розташовані в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду РФ, прийнятому за результатами аукціону.

У законі зазначено, що всі українські ліцензії, видані до анексії Криму в 2014 році, вважаються недійсними.

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"Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів щодо кожної ділянки надр на шельфі Азовського й Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що новий закон встановлює такі ж норми надання ліцензій в окупованому Криму, які вже діють по всій території країни-окупанта - Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (близько 620 мільйонів гривень) акції санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі", які перебували в державній власності.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.